В Волковысском районе мужчина обгорел, пытаясь потушить пожар в доме

6 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе мужчина получил ожоги, когда пытался потушить пожар в собственном доме. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около половины десятого вечера 5 июля житель деревни Дрогичаны Волковысского района сообщил о пожаре на соседском подворье. За несколько минут пламя полностью охватило деревянный дом. Хозяин дома в момент возникновения пожара был во дворе и пытался сам справиться с огнем. Мужчина получил ожоги 20% тела, в тяжелом состоянии его госпитализировали.

"Огнем уничтожена кровля, перекрытие деревянной части дома, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожность при курении", - сообщили в областном управлении МЧС.

В первом полугодии 2020 года в регионе из-за неосторожного обращения с огнем произошло 80 пожаров. Из-за беспечного курения погибли 29 человек.-0-