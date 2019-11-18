В Волковысском районе мужчина ударил брата ножом

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе мужчина во время ссоры ударил брата ножом в шею. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о происшествии в одном из населенных пунктов района в милицию поступило вечером 16 ноября от диспетчера скорой помощи. На место выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что двое братьев вечером распивали спиртное. Около 21.30 между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них схватился за нож и ударил брата в шею. 45-летний мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, был обнаружен и изъят нож, другие предметы. Назначены необходимые экспертизы.

В отношении старшего брата по ч.1 ст. 139 УК(убийство) возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.-0-