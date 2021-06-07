В Волковысском районе подросток застрял между веток дерева

7 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе спасатели помогли 13-летнему мальчику, застрявшему между веток на дереве. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 6 июня спасателям поступило сообщение о том, что в горпоселке Россь требуется помощь ребенку. Нога 13-мальчика застряла между стволов дерева.

В МЧС рассказали, что спасательная операция длилась менее 10 минут. Один спасатель поддерживал ребенка сверху, другой - снизу, а третий при помощи кусачек освободил ногу.

После этого ребенка осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.-0-