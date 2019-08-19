В Волковысском районе при купании в необорудованном месте утонул мужчина

19 августа, Минск /БЕЛТА/. В Волковысском районе 18 августа при купании в необорудованном месте утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Из водоема возле деревни Изабелин сотрудниками ОСВОД был извлечен 29-летний житель Волковыска. Как утверждают очевидцы, мужчина утонул при купании в непредназначенном для этого месте.-0-