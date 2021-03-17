В Волковысском районе при пожаре в частном доме погибла женщина

17 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе при пожаре погибла 58-летняя женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 16 марта волковысским спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Мештуны. Подразделения МЧС и службы взаимодействия направились по указанному адресу.

Деревянный дом горел открытым огнем. Спасатели на полу в жилой комнате обнаружили погибшую хозяйку 1962 года рождения.

"Выяснилось, что местная жительница услышала лай собак, а выглянув в окно, увидела, что идет дым из окна соседского дома. Вместе с сыном она пыталась помочь выбраться хозяйке, но безуспешно. Информация о происшествии поступила в службу 101 только спустя полчаса", - сообщили в МЧС.

Огнем повреждена кровля, перекрытие, стены и имущество в доме. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Установлением обстоятельств гибели занимаются сотрудники следственного комитета.-0-