В Волковысском районе пропал 17-летний парень

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает 17-летнего жителя Волковысского района, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
В милицию 6 ноября обратилась мать подростка. Она рассказала, что сын 31 октября уехал из горпоселка Россь в неизвестном направлении. "С ее слов, подросток любит посещать парки аттракционов и передвижные цирки, периодически без предупреждения родственников ездил в различные населенные пункты, чтобы посетить такие объекты", - рассказали правоохранители.
На вид парню 17-18 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, лицо круглое бледное, волосы темно-русые средней длины. Особая примета - косит левый глаз. Подросток был одет в темно-синий свитер, серые спортивные штаны, синие кроссовки и черную вязаную шапку.
Всех, кому известно местоположение парня, просят сообщить об этом в Волковысский РОВД.-0-