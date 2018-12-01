В Волковысском районе сотрудник предприятия отгрузил 1,6 тыс. т цемента фирме-должнику без оплаты

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе начальник по маркетингу предприятия отгрузил 1,6 тыс. т цемента организации-должнику и стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Владимир Юрчак.

Ранее в отношении этого сотрудника крупного производителя цемента уже было возбуждено уголовное дело. Несколько лет назад он распорядился отгрузить без предоплаты партию портландцемента весом в 339 т. Оплата за цемент так и не поступила.

"Этот факт послужил веским основанием изучить законность отгрузок цемента в адрес других фирм, по которым также длительное время не производится оплата", - рассказал Владимир Юрчак. Выяснились, что по состоянию на ноябрь 2014 года задолженность одного из столичных ООО перед предприятием превышала Br23 тыс. Однако начальник службы маркетинга на протяжении нескольких месяцев продолжал отгрузки в адрес этой фирмы.

"При этом не выполнены требования положения по управлению дебиторской задолженностью, согласно которым товар должен был отпускаться на условиях предварительной оплаты", - отметил Владимир Юрчак. В результате в адрес ООО было отгружено свыше 1,6 тыс. т цемента на сумму более Br126 тыс. Оплата за товар до сих пор на предприятие не поступила. Более того, в 2016 году экономическим судом вынесено определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО, а в настоящее время ведется ликвидационное производство.

В отношении начальника службы маркетинга по материалам проверки финансовой милиции Волковысским РОСК возбуждено очередное уголовное дело по ч.3 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий). В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается.-0-