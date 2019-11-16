В Волковысском районе внука обвиняют в убийстве бабушки

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей бабушки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Вечером 7 августа в одной из деревень Волковысского района в собственном доме обнаружили тело 81-летней женщины. На ее теле были многочисленные повреждения, большинство из которых нанесены топором и ножом.

"Противоправные действия в отношении престарелой совершил ее внук. Мужчина был оперативно задержан сотрудниками милиции на окраине одной из соседних деревень. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, при нем обнаружено имущество, принадлежащее бабушке", - отметила Инна Позняк.

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Мужчина ранее уже был судим за убийство: в местах лишения свободы провел 12 лет. Отбыв наказание, он 4 августа приехал в Волковысский район и поселился у бабушки. Пока внук был в заключении, пенсионерка посылала ему деньги.

В роковой день внук, с его слов, был в состоянии похмелья. Он попросил у бабушки выпить, та ответила категоричным отказом. После этого внук убил женщину.

УСК по Гродненской области мужчине предъявлено обвинение по п.п. 2, 6, 12, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) и ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-