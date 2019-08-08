В Волковысском районе внука подозревают в убийстве 81-летней бабушки

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе в убийстве пожилой женщины следователи подозревают ее внука, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Вечером 7 августа в одной из деревень района в собственном доме обнаружили тело 81-летней женщины. Многочисленные травмы свидетельствовали о криминальном характере смерти.

"На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, а также наиболее опытные специалисты областного управления Следственного комитета. При осмотре места происшествия была зафиксирована обстановка, обнаружены и изъяты предполагаемые орудия преступления - топор и нож, а также ряд объектов для последующих исследований", - рассказал Сергей Шершеневич.

Учитывая полученные во время осмотра данные, допросы соседей жертвы и прочие собранные сведения, обоснованное подозрение в совершении преступления пало на 32-летнего внука убитой.

Мужчина 3 августа освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Ранее он также был судим за разбой. После освобождения поселился в доме у бабушки, злоупотреблял спиртным. Утром 7 августа он собрал вещи и уехал на велосипеде.

"Эффективно проведенные мероприятия по розыску подозреваемого привели к его задержанию сотрудниками Волковысского РОВД на окраине одной из соседних деревень. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови составило около двух промилле. В числе изъятых у него вещей и ценностей находились, предположительно, принадлежавшие жертве. Они приобщены следователями к уголовному делу в качестве вещественных доказательств", - отметил Сергей Шершеневич.

Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного в отношении заведомо престарелого, с особой жестокостью и лицом, ранее совершившим убийство (п.п.2, 6, 16 ч.2 ст.139 УК). Все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступления, устанавливаются. Готовится назначение экспертиз.

В отношении подозреваемого решается вопрос применения меры пресечения. С его участием проводятся следственные действия. Расследование продолжается.-0-