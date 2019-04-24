В Волковысском районе водитель потерял сознание за рулем

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе в аварии пострадал пожилой водитель, потерявший сознание за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ Гродненской области.

81-летний гродненец двигался на Hyundai по автодороге Гродно-Ружаны-Ивацевичи. На 50-м км он потерял сознание и съехал в кювет.

Водитель получил многочисленные травмы, с которыми доставлен в больницу.-0-