В Волковысском районе водитель потерял сознание за рулем

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе в аварии пострадал пожилой водитель, потерявший сознание за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ Гродненской области.
81-летний гродненец двигался на Hyundai по автодороге Гродно-Ружаны-Ивацевичи. На 50-м км он потерял сознание и съехал в кювет.
Водитель получил многочисленные травмы, с которыми доставлен в больницу.-0-
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