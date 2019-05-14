В Волковысском районе выявлены факты продажи мяса с ферм без документов

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В хозяйствах Волковысского района выявлены факты продажи мяса КРС с ферм предпринимателям за наличный расчет без составления документов. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Волковысского района проверила соблюдение организациями агропромышленного комплекса региона ветеринарных норм и правил. Оказалось, что должностные лица сельхозорганизаций не во всех случаях проводили необходимые лабораторные исследования, часто не выписывали ветеринарные документы, допускали к осмотру животных специалистов без аттестации.

Выявлены и другие нарушения. Например, в КСУП "Матвеевцы", КСУП "Гнезно", ОАО "Хатьковцы", КСУП "Заря и К" производили убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса для реализации населению в местах, которые не соответствовали требованиям ветеринарно-санитарного законодательства.

"В ГСУП "Подороск", КСУП "Матвеевцы" и филиале "Агрокомплекс Шиловичи" ОАО "Агрокомбинат Скидельский" после вынужденных прирезок крупного рогатого скота оформляли реализацию мяса по льготным ценам своим работникам либо иным гражданам. А на самом деле продавали мясо индивидуальным предпринимателям за наличный расчет без составления отчетных документов", - рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области. За служебные подлоги и хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 5 должностных лиц возбуждены уголовные дела.

Руководство местной райветстанции знало о выявленных прокуратурой нарушениях, однако адекватных мер для их устранения и недопущения впредь не приняло. Прокурор Волковысского района внес в райисполком представление об устранении нарушений законодательства при выполнении контрольных функций ГУ "Волковысская райветстанция". По итогу рассмотрения акта надзора 4 должностным лицам организаций АПК и главному ветеринарному врачу района объявлены выговоры.-0-