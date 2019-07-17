В Воложине девушка убила собаку соседки из-за ссоры

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложине расследуется дело о причинении смертельного ножевого ранения собаке, сообщили БЕЛТА в СК.

Воложинским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Ее подозревают в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ч.1 ст.339-1 УК).

"По данным следствия, в ночь на 13 мая девушка пришла к дому соседки и умышленно нанесла ножевое ранение собаке, которая была на привязи во дворе. От полученной травмы животное скончалось. Утром хозяйка обнаружила погибшую собаку и сообщила об этом в правоохранительные органы", - рассказали в СК.

Предполагаемым мотивом стала обида после произошедшего между женщинами словесного конфликта. К подозреваемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.-0-