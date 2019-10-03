В Воложине при пожаре в квартире спасли мужчину

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложине при пожаре в квартире трехэтажного дома спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Пожар в трехкомнатной квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Партизанской произошел 2 октября. Сообщение спасателям поступило около 23.00. "Спасен хозяин горящей квартиры 1968 года рождения. Еще до прибытия спасателей его обнаружил в кухне на полу сосед - командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №1 деревни Подберезье Воложинского районного отдела по ЧС Андрей Трепашко", - рассказали в МЧС.

Пострадавший находился в бессознательном состоянии, Андрей Трепашко вынес его на свежий воздух и передал бригаде скорой помощи. Мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения с ожогами и отравлением продуктами горения.

Из квартир подъезда были эвакуированы семь человек. Причина пожара устанавливается.-0-