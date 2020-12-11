11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложине работник предприятия украл деньги у коллеги, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Воложинского РОВД обратился 28-летний житель агрогородка Раков и сообщил, что у него похитили деньги. Когда точно произошла пропажа, мужчина пояснить не мог. В барсетке у него лежало несколько стодолларовых купюр. Переодеваясь в спецодежду, он оставлял сумку в гардеробе. Коллектив был небольшой, все друг другу доверяли, поэтому шкафчики не запирались. Периодически мужчина просто проверял деньги, но не пересчитывал. В тот день потерпевшему показалось, что купюр маловато, и в итоге он недосчитался $300. Мужчина сразу же сообщил о пропаже в милицию.

После разговора с сотрудниками предприятия оперативники предположили, что кражу мог совершить 23-летний работник. Ранее тот уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Молодой человек в день предполагаемого совершения кражи ушел на больничный. По месту регистрации его не застали. По словам родственников, он отправился в Минск к своей девушке, но где его искать, никто не знал.

"Благодаря милицейской смекалке и слаженной работе зональных участкового инспектора милиции и оперативника уголовного розыска подозреваемый сам приехал к милиционерам на встречу в Минске. Отпираться не стал, в совершении кражи признался. Как оказалось, деньги из барсетки молодой человек похищал дважды. Сперва вытянул сотню, а когда уходил на больничный, прихватил еще две. На предприятии он работал временно, с больничного возвращаться уже не собирался. Похищенные деньги успел потратить - оплатил штраф, снял квартиру в Минске, а на последние решил купить своей девушке в подарок ботинки", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время парень задержан и находится в ИВС.-0-