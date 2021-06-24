В Воложинском районе утонула 9-летняя девочка - СК проводит проверку

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе утонула девятилетняя девочка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Вечером 23 июня поступило сообщение о том, что в Воложинском районе утонул ребенок. Установлено, что девочка находилась около водоема вместе со своей семьей. Во время купания она начала тонуть, спасти ребенка не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники МЧС.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего.

Воложинский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-