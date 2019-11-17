В Воложинском районе 66-летний местный житель упал с велосипеда и погиб

Фото УВД Минского облисполкома
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе пожилой мужчина упал с велосипеда и погиб от полученной травмы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Трагедия произошла 16 ноября около 08.30 на 25-м км автодороги Корабли-Гиревичи-Раков.
Местный житель 66 лет ехал на велосипеде STELS с подвесным двигателем в направлении агрогородка Раков. Во время движения произошла внезапная поломка, которая привела к резкому торможению и опрокидыванию велосипеда на проезжую часть.
Велосипедист, который был без шлема, ударился головой об асфальт и погиб на месте происшествия.-0-
Фото УВД Минского облисполкома