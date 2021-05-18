18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе автомобиль сбил пожилую женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Сегодня около 6.20 на 6-м км автодороги Раков - Курдуны - Боровиковщина вблизи деревни Пережери 73-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Примьера", на закруглении дороги совершил наезд на 69-летнюю минчанку, которая вышла на проезжую часть из-за отъезжающего от автобусной остановки автобуса", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии женщина с травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

"Уважаемые пешеходы, при переходе дороги обязательно смотрите по сторонам, убедитесь в отсутствии автотранспорта, переходите дорогу в разрешенных местах. Будьте внимательны и берегите себя", - отметили в ГАИ.-0-