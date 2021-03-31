В Воложинском районе бесправник на авто врезался в дерево - пострадала несовершеннолетняя

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Воложинском районе пострадала несовершеннолетняя, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 30 марта около 23.00 на 11-м км автодороги Киевец - Маньковщина - Бакшты. 19-летний бесправник на автомобиле "БМВ" при выезде с дороги с гравийным покрытием со стороны деревни Глеи на асфальтированное покрытие неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате аварии 14-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Девушка госпитализирована. По предварительной информации, ремнем безопасности водитель и пассажир пристегнуты не были.

"Уважаемые водители, используйте ремни безопасности. Это поможет избежать серьезных травм и сохранит жизнь", - подчеркнули в ведомстве.-0-