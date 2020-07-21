21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе горела баня, пострадал пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел сегодня в деревне Гаище Воложинского района. Сообщение поступило спасателям в 2.52. "Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, на территории дачного участка горела крыша одноэтажной бани. В момент возникновения пожара внутри постройки спал муж хозяйки. Пенсионера с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" бригада скорой помощи доставила в больницу", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огнем уничтожена крыша, повреждены стены бани и кровля дачного дома.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (неисправность дымохода).-0-

Фото МЧС