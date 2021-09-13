В Воложинском районе легковушка насмерть сбила пешехода

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе автомобиль сбил насмерть пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"12 сентября около 22.30 на 70-м км автодороги М6 Минск - Гродно вблизи деревни Бобровичи Воложинского района 30-летний минчанин, управляя автомобилем "Ауди А3" и двигаясь в направлении Минска, совершил наезд на 51-летнего жителя Молодечненского района, который шел попутно. Пешеход погиб на месте ДТП. По факту автоаварии возбуждено уголовное дело по ст.317 ч.2 УК", - рассказали в ГАИ.

Установлено, что пешеход световозвращающими элементами обозначен не был.

11 сентября около 21.00 на 13-м км автодороги Осовец - Радошковичи Молодечненского района 40-летний житель Молодечненского района, управляя автомобилем "Форд-Мондео" и двигаясь в направлении поселка Чисть, совершил наезд на лежащего на проезжей части 31-летнего пешехода, жителя Брестской области. Пешеход с травмами госпитализирован. Установлено, что он находился в нетрезвом состоянии.

Способность повысить безопасность пешеходов является важным компонентом усилий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекция на постоянной основе с помощью проведения широкомасштабных профилактических мероприятий привлекает внимание государства и общества к вопросам безопасности пешеходов. Однако анализ аварийности показывает, что с наступлением осеннего периода и сокращением длительности светового дня возрастает вероятность совершения ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта. Основными причинами таких ДТП являются отсутствие при движении в темное время суток световозвращающих элементов, переход проезжей части вне установленного места, нарушение правил проезда пешеходных переходов, особенно в городах и крупных населенных пунктах. Также необорудованные катафотами согласно ПДД велосипеды и гужевой транспорт.

"Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией - как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста с признаками опьянения, просим незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - добавили в ГАИ.-0-