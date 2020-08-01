Фото МЧС
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 31 июля. "В 18.46 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Киевец: легковой автомобиль Renault съехал в кювет и столкнулся с деревом. Внутри оказалась заблокирована пассажирка", - рассказали в пресс-службе.
Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали женщину. С травмами различной степени тяжести бригадой медиков она была доставлена в больницу. Водитель покинул автомобиль самостоятельно, он не пострадал.-0-