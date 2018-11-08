В Воложинском районе мужчину насмерть придавило стрелой для подачи бетона

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе смертельно травмирован индивидуальный предприниматель, житель Минска. Следователи проводят проверку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несчастный случай произошел 7 ноября в деревне Падневичи при оказании индивидуальным предпринимателем строительных услуг физлицу. Во время работ по заливке фундамента под забор одна из опор, удерживающих автобетононасос, разрушилась и вошла в грунт. Стрелой для подачи бетона, установленной на грузовом автомобиле, 45-летнего мужчину придавило. От полученных травм он скончался на месте.

Фото УГКСЭ по Минской области

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила очевидцев. Назначены экспертизы, которые будет проводить управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По имеющимся данным, предприниматель оказывал строительные услуги по устной договоренности.-0-