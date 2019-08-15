В Воложинском районе нашли тело пропавшего пенсионера

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе нашли тело без вести пропавшего Леонтия Радыно, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

О пропаже мужчины 1949 года рождения, инвалида I группы, нуждавшегося в постоянном уходе, заявил его опекун. 9 августа около 12.00 пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении.

В розыске приняли участие сотрудники милиции, спасатели Воложинского и Молодечненского РОЧС, военнослужащие, волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел". Поиски длились несколько дней. Вечером 14 августа примерно в полутора километрах от деревни Долевичи Воложинского района были найдены личные вещи и одежда мужчины. Сегодня утром нашли его тело.

По предварительной оценке, смерть пенсионера не носит криминальный характер. Воложинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.-0-