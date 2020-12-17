В Воложинском районе пьяный водитель вылетел в кювет, погиб пассажир

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, в результате погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
ДТП произошло 16 декабря около 20.40 на 17-м км автодороги Воложин - Вишнево - Клим. 34 -летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено Меган Сценик" неправильно выбрал скорость движения на закруглении автодороги вправо. Он не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, врезался в дерево и автомобиль опрокинулся.
В результате 24-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель получил телесные повреждения и госпитализирован.-0-