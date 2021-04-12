В Воложинском районе при пожаре дома хозяйку спас АПИ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе о загорании дома хозяйку предупредил АПИ. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 11.58 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Криница. На номер 101 позвонили соседи. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит открытым пламенем одноэтажный деревянный дом.

На момент загорания в доме находилась хозяйка 1939 года рождения. Услышав звук сработки извещателя и почувствовав запах дыма, пенсионерка выбежала на улицу через горящую комнату. В этот момент ее увидел сосед. Схватив ведро с водой, мужчина затушил горевшую на соседке одежду. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пенсионерку с предварительным диагнозом "термический ожог 30% тела".

В результате пожара уничтожена веранда дома на площади 8 кв.м, поврежден фронтон площадью 15 кв.м, потолок на площади 20 кв.м, закопчены стены и имущество по всей площади дома.

Причина пожара устанавливается.-0-