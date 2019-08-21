В Воложинском районе пропал мужчина

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воложинским РОВД разыскивается без вести пропавший Алексей Протасевич 1984 года рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

16 августа около 19.00 мужчина выехал на велосипеде с работы в направлении дома, однако до настоящего времени к месту жительства не прибыл и о его местонахождении ничего неизвестно.

Его приметы: на вид 35 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, лицо круглое, красное, глаза карие, волосы светло-русые, короткострижен, голос глухой, речь ясная, ходит быстро, размер обуви 42-43. При себе имел дорожный велосипед типа "Аист" синего цвета с корзиной на багажнике, мобильный телефон.

Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (01772) 5-53-02, 8 (01772) 5-40-21, +375 29-685-53-02, +375 29-827-66-40, +375 29-152-22-98.-0-