В Воложинском районе пропал мужчина

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воложинский РОВД разыскивает без вести пропавшего Парфеновича Анатолия Викторовича, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

60-летний житель деревни Борок Воложинского района 15 октября в 18.30 вышел из кафе "Лесное" (41 км трассы Минск - Гродно) по направлению к деревне Борок. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Фото МВД

На вид ему около 60 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы седые. Был одет в куртку темно-синего цвета со светоотражающими вставками на спине и надписью белого цвета, майку-тельняшку, джинсы синего цвета, байку зеленого цвета и резиновые утепленные галоши черного цвета.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Воложинский РОВД по телефонам: (801772)54021, 8-029-8276640 или 102.-0-