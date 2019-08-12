В Воложинском районе пропал пенсионер

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе Минской области пропал мужчина 1949 года рождения, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

9 августа около 12.00 часов Леонтий Радыно, инвалид I группы, ушел из дому в неизвестном направлении.

Мужчине на вид 70 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, плечи опущенные, лицо овальное бледное, глаза карие, волосы короткие седые, носит бороду и усы, голос звонкий, речь иногда невнятная, ходит быстро. Имеет шрам на левой щеке длиной около 1 см от окончания рта вниз к подбородку, бельмо на правом глазу (ослеп), слабослышащий.

Фото УВД Минского облисполкома

На момент исчезновения был одет в камуфлированную шапку, куртку синюю осеннюю, кофту байковую зеленую, рубашку белую в зеленую клетку, брюки камуфлированные, черные резиновые сапоги 43 размера. При себе имел ложку и яблоки в карманах куртки.

Информацию о разыскиваемом можно сообщить в Воложинский РОВД по телефонам: 8 (01772) 5-53-02, 8 (01772) 5-40-21, 8 (029) 685-53-02, 8 (029) 827-66-40, 8 (029) 152-22-98.-0-