В Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе 5 декабря в 0.30 на 53-м километре автодороги Минск-Гродно рейсовый автобус Neoplan, следовавший по маршруту Вильнюс - Киев, сбил женщину. От полученных травм 35-летняя минчанка скончалась на месте аварии, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ДТП произошло на неосвещенном участке дороги. Автобус следовал из Вильнюса в направлении Минска. Водитель, 58-летний гражданин Украины, был трезв, пристегнут. Второй водитель в момент аварии отдыхал. Пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.

Игнорирование правил дорожного движения в УГАИ ГУВД назвали одной из основных причин ДТП с пешеходами. "Часто они создают аварийные ситуации, подвергая опасности водителей и пассажиров. Многие перебегают улицу вне пешеходных переходов или внезапно выходят на проезжую часть из-за транспортных средств, ограничивающих обзор водителю, переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора. Большинство пешеходов пренебрегает требованиями ПДД и не носят в темное время суток световозвращающие элементы", - отметил Сергей Чеботарев.-0-