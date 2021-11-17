В Воложинском районе сгорело почти 100 т льнотресты

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе при пожаре уничтожены около 99 т льнотресты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"16 ноября в 16.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном железобетонном здании на территории КСУП "Городьковское" в деревне Лоск. Здание приспособлено для хранения льнотресты, принадлежащей ОАО "Воложинский льнокомбинат". В результате пожара уничтожены около 99 т льнотресты в рулонах урожая этого года", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.-0-