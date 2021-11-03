В Воложинском районе спасатели деблокировали водителя после ДТП

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе работники МЧС деблокировали водителя после ДТП, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи д.Явневичи поступило в службу спасения 2 ноября в 17.42, требовалась помощь в деблокировке пострадавшего. "Прибыв к месту вызова, мы увидели, что машину развернуло перпендикулярно дорожному покрытию: передняя ее часть находилась в кювете, задние колеса - на обочине. Я взял гидравлический инструмент и побежал к автомобилю. Первым делом обесточил аккумулятор, затем направился к водителю: мужчина был зажат и самостоятельно выбраться не мог. С помощью гидравлики разжал водительскую дверь и помог мужчине выйти из машины", - рассказал старший пожарный пожарного аварийно-спасательного поста №16 Воложинского районного отдела по ЧС Евгений Бибик.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован.-0-