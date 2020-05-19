В Вороново бесправник спровоцировал погоню и попал в аварию

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Попытка уйти от преследования закончилась для бесправника из Вороново аварией. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Утром 15 мая наряд специального взвода "Дельта" работал в Вороново. Возле АЗС по улице Восточной в поле зрения сотрудников попал автомобиль Peugeot. На требование об остановке водитель легковушки не отреагировал и попытался скрыться.

Преследование было недолгим. Сначала автомобиль наскочил на бордюрный камень, но водитель справился с управлением, а вот на следующем опасном маневре ему не повезло. Машина, в салоне которой были еще четыре пассажира, врезалась в дерево. "К счастью, скорость была небольшой, поэтому травм никто из них не получил. От освидетельствования 27-летний бесправник отказался", - рассказали в ГАИ.

Нарушителю грозит внушительный штраф и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.-0-