В Вороновском и Кореличском районах при пожарах погибли двое мужчин

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области при пожарах погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

1 января в 6.31 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Новики Вороновского района, принадлежащем неработающему мужчине 1960 года рождения. При тушении обнаружен погибший пенсионер1960 года рождения, который проживал в доме с разрешения хозяина.

Второй инцидент произошел сегодня. В 2.28 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Плужины Кореличского района. На месте происшествия обнаружен погибший хозяин дома 1972 года рождения, неработавший.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-