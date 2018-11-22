22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе будут судить браконьеров, сетями выловившими рыбы почти на Br20 тыс. Их задержали в мае вблизи деревни Люборты. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Мужчины в запретное время рыбачили на озере Кужи, которое относится к фонду запаса рыболовных угодий, используя резиновую лодку и лесочные сети. Добычей стали почти два десятка карасей и свыше 30 линей. Окружающей среде причинен вред в особо крупном размере - более чем на Br19 тыс.

Уголовное дело по обвинению граждан в незаконной добыче рыбы (ч.4 ст.281 УК) передано в суд Вороновского района.-0-