Фото из архива
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе горел погрузчик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
В МЧС 19 марта в 21.15 поступило сообщение о загорании фронтального погрузчика "Амкодор-332С" (2005 г.в.) на территории механического двора КСУП "Дотишки" в городском поселке Радунь. В результате повреждены кабина и моторный отсек погрузчика, остекление и лакокрасочное покрытие рядом припаркованного трактора МТЗ-1221 (2004 г.в.).
Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.-0-