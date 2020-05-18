В Вороновском районе легковушка врезалась в дерево: пострадали два человека

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 17 мая в деревне Сушишки. Audi под управлением 20-летней жительницы Лидского района двигалась со стороны поселка Радунь. Водитель не справилась с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

"В результате происшествия водитель получила серьезные травмы, она госпитализирована. Пассажир с переломом руки после оказания необходимой помощи отпущен домой", - рассказали в ГАИ.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-