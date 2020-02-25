В Вороновском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе "Мерседес" вылетел с трассы и перевернулся. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 24 февраля недалеко от деревни Вашкели. 31-летний водитель "Мерседеса" на закруглении дороги не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Возможно, водитель не учел состояние дорожного покрытия - асфальт был в тот момент мокрым.

"В результате ДТП травмы получила 28-летняя девушка-пассажир. С закрытым переломом ключицы, ушибами грудной клетки и позвоночника она была госпитализирована в хирургическое отделение больницы", - рассказали в ГАИ.

Ни водитель, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.-0-