7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе мужчина из ревности убил знакомого, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Ночью в оперативно-дежурную службу Вороновского РОВД поступило сообщение из районной больницы о том, что в одной из местных деревень от ножевого ранения скончался местный житель 1994 года рождения.
Предварительно установлено, что смерти молодого человека предшествовал конфликт, возникший во время совместного распития алкогольных напитков в компании знакомых. Ссора произошла с одним из собутыльников 1990 года рождения на почве ревности к девушке, находившейся вместе с ними. Мужчины в какой-то момент решили выяснить отношения на улице, у последнего с собой был нож. Когда остальные участники застолья вышли из дома, молодой человек истекал кровью. Ему вызвали скорую помощь, однако реанимационные мероприятия результата не дали, сообщили в УВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан и сознается в содеянном. В отношении него проводятся следственные действия. Оба молодых человека ранее судимы за совершение краж и нигде не работают.-0-
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