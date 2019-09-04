В Вороновском районе мужчина незаконно поймал свыше 40 кг рыбы

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе мужчина незаконно выловил из озера сельхозпредприятия свыше 40 кг рыбы, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчину остановили ночью на одной из улиц в Вороново. На его велосипеде были закреплены удочки, лодка и мешок с рыбой. Оказалось, что добыта рыба была незаконно.

Браконьер ловил ее на водоеме, принадлежащем сельхозорганизации. Днем забросил удочку из кустов, а когда стемнело, вышел на воду на лодке. Всего поймал свыше 40 кг карасей и карпов.

На похитителя рыбы составили административный протокол.-0-