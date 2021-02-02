В Вороновском районе мужчина пытался проверить герметичность газового баллона огнем

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе мужчина решил проверить герметичность газового баллона открытым огнем и устроил пожар, на котором получил ожоги. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Днем 1 февраля житель городского поселка Радунь сообщил в службу 101 о пожаре в своем доме. Подразделения МЧС незамедлительно направились на место происшествия. Выяснилось, что хозяин дома в подвале менял газовый баллон. Герметичность соединения решил проверить открытым огнем. Вспыхнуло пламя. Мужчина попытался его потушить его, но получил ожоги.
"Прибывшие бойцы МЧС ликвидировали пожар, не дав ему распространиться на жилые помещения. Огнем поврежден потолок и имущество, закопчены стены в подвале", - отметили в МЧС.
63-летний хозяин госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы с ожогами около 15 % тела.
Спасатели напоминают, что по вопросам эксплуатации, замены и ремонта газового оборудования необходимо обращаться к специалистам газовой службы.-0-