29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе мужчине зажало ногу в мотокультиваторе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 28 апреля жительница деревни Германишки сообщила, что ее соседу требуется помощь спасателей. Выяснилось, что мужчина 1961 года рождения обрабатывал огород мотокультиватором. При развороте на фрезу намотало штанину мужчины и его нога застряла в механизме. Спасатели освободили пострадавшего. С травмами различной степени тяжести его доставили в центральную районную больницу.-0-