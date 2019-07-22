В Вороновском районе нетрезвый водитель сбил насмерть велосипедистку

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель сбил насмерть велосипедистку возле деревни Ковалевщина Вороновского района Гродненской области. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По информации Ольги Чемодановой, 21 июля около 18 часов на 8-м км автодороги Вороново-Новиянка водитель сбил насмерть велосипедистку 1961 года рождения, которая двигалась в попутном направлении, после чего скрылся с места аварии.

Для установления местонахождения автомобиля в нескольких районах вводился план "Перехват". А на место происшествия оперативно выехали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

"В течение часа после ДТП на объездной дороге возле поселка Вороново был обнаружен разыскиваемый автомобиль, который водитель бросил на СТО и скрылся", - рассказала пресс-секретарь.

Позже сотрудники милиции нашли и предполагаемого виновника аварии - жителя одной из деревень района 1983 года рождения с признаками алкогольного опьянения.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. -0-