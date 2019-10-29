В Вороновском районе огонь уничтожил 100 т соломы

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе горело сенохранилище, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре сенохранилища неподалеку от деревни Литвица поступило поздним вечером 28 октября. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение. В тушении были задействованы расчеты спасателей и техника хозяйства. Огнем уничтожены кровля, шиферная обшивка стен строения, а также 100 т измельченной соломы урожая 2019 года.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и поджога. Строение не было огорожено, сторожевая охрана также не предусмотрена.-0-