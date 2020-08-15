В Вороновском районе пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить пожар в доме

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе пенсионер получил ожоги, когда пытался потушить пожар в собственном доме. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"14 августа в 14.52 спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Складанцы Вороновского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось плотное задымление. Хозяин дома в момент возникновения пожара находился внутри. Почувствовав запах дыма, мужчина зашел в соседнюю комнату, увидел горящую кровать и попытался сам справиться с огнем. В результате он получил ожоги и был госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Причина происшествия устанавливается, скорее всего, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.-0-