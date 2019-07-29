В Вороновском районе пограничники со стрельбой останавливали нарушителя

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе нарушитель пограничного режима пытался скрыться на внедорожнике, пограничникам пришлось применить оружие. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером 28 июля в Вороновском районе пограничный наряд в 30 м от границы с Литвой обнаружил автомобиль Jeep без регистрационных номеров. Возле него находился неизвестный. "Увидев правоохранителей, мужчина сел в авто и попытался скрыться. Он проигнорировал неоднократные требования об остановке. После этого пограничники были вынуждены применить табельное оружие", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Позже автомобиль с пробитыми колесами был найден на поле неподалеку. "Спустя несколько часов был задержан по месту жительства и его водитель. Свое нахождение на режимной территории житель деревни Бражельцы Вороновского района объяснил сбором даров природы. По его словам, он решил скрыться, так как чего-то испугался", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении мужчины начат административный процесс по ст.ст.23.30 (нарушение пограничного режима) и 23.4 (неповиновение) КоАП. Ему грозят крупные штрафы.-0-