19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе сгорело 100 т соломы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

18 сентября в 11.59 спасателям поступило сообщение о пожаре четырех скирд соломы (4х30 м каждая) в поле КСУП "Гирки" возле деревни Солтанишки Вороновского района. В результате пожара уничтожены 100 т соломы в рулонах. Работниками МЧС и хозяйства спасены 30 т соломы в соседних с горящими двух скирдах.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-