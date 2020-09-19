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19 сентября 2020, 10:15

В Вороновском районе сгорело 100 т соломы

Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе сгорело 100 т соломы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

18 сентября в 11.59 спасателям поступило сообщение о пожаре четырех скирд соломы (4х30 м каждая) в поле КСУП "Гирки" возле деревни Солтанишки Вороновского района. В результате пожара уничтожены 100 т соломы в рулонах. Работниками МЧС и хозяйства спасены 30 т соломы в соседних с горящими двух скирдах.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

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