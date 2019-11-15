В Вороновском районе женщина во время ссоры убила мужа

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе женщина убила мужа. Информация об этом размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

О происшествии сообщил сын пары. Он позвонил медикам и рассказал о том, что его мать убила отца. Информацию тут же передали и правоохранителям. На место выехала следственно-оперативная группа. В одном из домов с множественными колото-резаными ранами обнаружили тело 65-летнего мужчины.

По предварительными данным, во время распития спиртного между супругами вспыхнула ссора. Жена схватила нож и нанесла мужу множественные удары. От полученных травм мужчина скончался.

В отношении женщины Вороновским РОСК по статье "убийство" возбуждено уголовное дело. Она задержана. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливается.-0-