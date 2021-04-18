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18 апреля 2021, 11:20

В заброшенном здании в Осиповичах плиты перекрытия обрушились на человека

Фото МЧС
Фото МЧС

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах плиты перекрытия обрушились на человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

17 апреля в 13.19 спасателям поступило сообщение об обрушении плит перекрытия в заброшенном здании по улице Сташкевича. "По прибытии к месту вызова было установлено, что в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной из обрушившихся плит находится человек", - сказали в ведомстве. Также было установлено, что территория объекта не огорожена и доступ в здание не ограничен.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из-под железобетонной плиты и передали работникам скорой медицинской помощи.

Пострадавший 2003 года рождения является воспитанником Осиповичской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. С его слов, в свободное от занятий время он находился в заброшенном здании с целью прогулки, на строительные конструкции не воздействовал. С сотрясением головного мозга и переломами молодой человек доставлен в больницу.

Предполагаемая причина обрушения - ветхость несущих конструкций здания.-0-

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