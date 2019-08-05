В Заславле пьяный водитель с товарищами везли в микроавтобусе маковую солому

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле пьяный водитель с двумя товарищами везли в микроавтобусе маковую солому, сообщили БЕЛТА в Минском РУВД.

Сотрудники Минского РУВД заметили на дороге в Заславле микроавтобус, который петлял и выезжал на встречную полосу. "После его остановки выяснилось, что в авто ехали трое жителей Минского района. Водитель при этом находился в состоянии алкогольного опьянения - 2,7 промилле. В его отношении сотрудниками ГАИ составлен протокол по ст.18.16 КоАП", - рассказали в милиции.

При осмотре машины была обнаружена маковая солома общим весом около 630 г. Растения мака указанные лица собирали на приусадебных участках в садовых товариществах и соседних деревнях. Делали это с целью дальнейшего изготовления экстракционного опия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.-0-