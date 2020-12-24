В Заславле разыскивают водителя, сбившего на переходе 8-летнего мальчика

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле разыскивают водителя, сбившего на пешеходном переходе 8-летнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"21 декабря около 8.00 в городе Заславле Минского района на пересечении улиц Студенецкой и Советской неустановленный водитель совершил наезд на 8-летнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу (точнее со стороны здания Беларусбанка в направлении здания аптеки №22). В результате происшествия ребенок упал на проезжую часть, но к счастью серьезно не пострадал", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, сообщить по телефонам: 8 (017) 229-03-87, 8 (029) 3481463 либо на телефонную линию 102.-0-